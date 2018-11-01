Россия зеркально ответила на санкции Украины, заявил Песков

МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Россия зеркально ответила на санкции Украины, введение ограничений — это вынужденная мера, которая является ответом на шаги, предпринятые украинской стороной, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Это зеркальные меры, это ответные меры. Россия не является инициатором такого рестрикционного обмена, но, вместе с тем, это вынужденная мера, это ответ на те шаги, которые были предприняты украинской стороной", — сказал Песков журналистам.

В четверг премьер РФ Дмитрий Медведев подписал постановление правительства о мерах по реализации указа президента России "О применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями Украины в отношении граждан и юридических лиц Российской Федерации".