Депутат Рады заявил, что ему лично не страшны российские санкции

КИЕВ, 1 ноя — РИА Новости. Депутат Верховной рады Украины, представитель украинской делегации в ПАСЕ Борислав Береза заявил, что специальные экономические меры РФ в ответ на санкции Киева не должны повлиять на украинский бизнес.

В четверг премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление правительства о мерах по реализации указа президента России "О применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями Украины в отношении граждан и юридических лиц Российской Федерации". Они коснутся 322 физических и 68 юридических лиц. Постановление предусматривает, в том числе, блокировку безналичных денежных средств, ценных бумаг и имущества физических и юридических лиц в РФ, а также запрет на вывод капитала из РФ.

"Я считаю, что вообще не должны повлиять (на украинский бизнес – ред.). Потому что на пятом году войны с Россией, которая аннексировала Крым и оккупировала часть Донбасса, не может быть вообще никаких торговых отношений. Пока есть война, зарабатывать деньги на этом невозможно", — заявил Береза в эфире телеканала "112 Украина", отвечая на вопрос, понесет ли украинский бизнес экономические убытки из-за спецмер РФ.

Он добавил, что ему лично не страшны такие санкции, потому что у него нет никаких активов в России.

Киев ранее неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в дела Украины. Россия это отрицает и называет подобные обвинения неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Украина преодолела политический и экономический кризис.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав РФ. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Руководство РФ неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".