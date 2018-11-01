Песков прокомментировал заявление Лукашенко о выборах в Донбассе

МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Руководство самопровозглашенных республик ДНР и ЛНР вправе решить самостоятельно, как контролировать ситуацию и территорию российско-украинской границы во время проведения выборов в Донбассе, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявление президента Белоруссии.

Ранее Александр Лукашенко заявил, что Минск готов взять на себя контроль на российско-украинской границе и сопровождать проведение выборов в Донбассе.

"Дело в том, что у территории Донбасса есть руководство. Это две республики, которые, в первую очередь, должны сами определить тот режим контроля, который они посчитали бы уместным и возможным. Это решение руководства двух республик", — ответил Песков журналистам на просьбу прокомментировать заявление Лукашенко касательно контроля выборов.

На просьбу прокомментировать слова главы Белоруссии о готовности обеспечить контроль на участке украинско-российской границы на период выборов, Песков подчеркнул, что в данном вопросе так же необходимо согласие республик.

"Здесь нужно, опять же, понять позицию по руководству двух республик Донбасса. Насколько они готовы к реализации подобной инициативы. И, насколько я понимаю, эта инициатива не обсуждалась, и какой-либо позиции со стороны заинтересованных стран мы не знаем", — ответил пресс-секретарь президента РФ.

Отвечая на уточняющий вопрос о том, "согласилась бы Россия на белорусов", Песков отметил, что не может "точно сказать, я не знаю точной модальности этого, я не знаю отношения Донбасса к этой инициативе". "Как я могу сейчас формулировать какую-то позицию Российской Федерации?" — добавил он.