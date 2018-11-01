Киеву необходимо ввести новые санкции против России, считает депутат Рады

КИЕВ, 1 ноя – РИА Новости. Депутат Верховной рады Украины Антон Геращенко заявил, что Киеву необходимо ввести новые точечные санкции в отношении российских бизнесменов и политиков в ответ на спецмеры РФ.

В четверг премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление правительства о мерах по реализации указа президента России "О применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями Украины в отношении граждан и юридических лиц Российской Федерации". Постановление предусматривает, в том числе, блокировку безналичных денежных средств, ценных бумаг и имущества физических и юридических лиц в РФ, а также запрет на вывод капитала из РФ.

"Око за око, зуб за зуб. Нужно вводить новые точечные санкции, направленные на экономические интересы Путина, российских бизнесменов и чиновников из его ближайшего окружения", — написал Геращенко в четверг на своей странице в Facebook.

По его словам, Киеву необходимо начинать с конфискации имущества тех депутатов и сенаторов, "кто голосовал за аннексию Крыма в марте 2014 года". При этом он отметил, что для украинских бизнесменов и политиков, у которых есть собственность в Крыму и Донбассе, спецмеры РФ станут "реальной проблемой".

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав РФ. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Руководство РФ неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.