СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя – РИА Новости. Использование украинским чиновником карты, на которой Крым указан как территория России, объясняется подсознательным пониманием того, что вернуть полуостров обратно уже невозможно, заявил РИА Новости заместитель главы Общественной палаты Крыма Александр Форманчук.

"Это не случайность. Это уже (ошибка) по Фрейду. Психология людей инерционна и многие иногда забывают, что надо придерживаться какой-то государственной стратегии. Многие люди в Украине, в том числе и во власти, прекрасно понимают, что Крым они потеряли навсегда <…> Поэтому на подсознательном уровне проявляются такие вещи", — сказал Форманчук.

Он подчеркнул, что Украина не сможет вернуть Крым ни военным, ни санкционным путем.

Ранее глава украинской государственной службы по безопасности на транспорте Михаил Ноняк во время презентации использовал карту с Крымом в составе России. Сам чиновник заявил, что презентацию готовил не он, и обратился в Службу безопасности Украины с просьбой разобраться. Свое расследование начало и министерство инфраструктуры страны.

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