В Киеве рассказали, чем грозит разрыв соглашения по Азовскому морю

МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Разрыв Договора о сотрудничестве по Азовскому морю фактически сделает Керченский пролив российским. Об этом в эфире Громадського телевидения заявил замглавы министерства по вопросам временно оккупированных территорий Украины Георгий Тука.

Чиновник напомнил, что после расторжения соглашения отношения между Киевом и Москвой будут регулироваться международным морским правом. По словам Туки, это приведет к тому, что Украина не сможет обеспечивать судоходство в регионе.

"Если мы разорвем соглашение, которое действует сейчас, и перейдем в международную плоскость, то Российская Федерация объявит, с ее точки зрения это будет абсолютно логичным, 12-мильную и 24-мильную зону вдоль крымского побережья. Таким образом, Керченский пролив с обеих сторон фактически перекрыт этими российскими зонами. <…> Но каким образом в дальнейшем мы можем обеспечивать судоходство? Используя военно-морской флот? Какого, простите, у нас пока нет", — объяснил Тука.

Договор между Россией и Украиной о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива вступил в силу в 2004 году. Согласно документу, Азовское море разграничивается линией государственной границы в соответствии с двусторонним соглашением. Документ также закрепляет свободу судоходства некоммерческих кораблей двух государств и формулирует правила вхождения в акваторию судов третьих стран.

Обстановка в Азовском море

Вопрос об использовании акватории Азовского моря обострился в марте 2018 года после того, как Украина задержала траулер "Норд" с десятью россиянами на борту. Против его капитана было выдвинуто обвинение в незаконном посещении Крыма "с целью причинения вреда государственным интересам". Кроме того, в августе украинские пограничники задержали российский танкер "Механик Погодин" в порту Херсона.

В Москве действия Киева назвали "морским терроризмом" и приняли решение усилить пограничные досмотры судов в своей части Азовского моря.

На Украине заявили, что россияне "начали жесткую политику задержания и осмотра судов". При этом крымское погрануправление ФСБ подчеркивало, что проводит проверки в соответствии с международным морским правом и не получало претензий от судовладельцев. В украинском МИД признали, что российские пограничники не нарушают протоколы во время осмотра.

Позже Киев сообщил о намерении усилить военное присутствие в Азовском море и создать в регионе военно-морскую базу.

На прошлой неделе Европарламент призвал власти ЕС предусмотреть усиление санкций в отношении России в случае "эскалации" в Азовском море.