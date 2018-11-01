ХЕЛЬСИНКИ, 1 ноя — РИА Новости. Богатейшим жителем Финляндии в 2017 году стал Илкка Паананен (Ilkka Paananen), директор компании, специализирующейся на разработке компьютерных игр для мобильных устройств Supercell, его годовой доход составил 65 246 456 евро, следует из данных, опубликованных налоговой службой страны.

Самых богатым министром правительства стала глава транспортного ведомства Анне Бернер, общий доход которой составил 634 769 евро, из которых в качестве иных доходов заработано 432 689 евро, отмечает налоговая служба. Бернер также является членом совета директоров компании Vallila Interiori.

По данным ведомства, премьер-министр Финляндии Юха Сипиля заработал 159 364 евро. А министр финансов Петьери Орпо 155 769 евро.

Впервые в истории финского спорта больше всего денег заработал киберспортсмен. Чемпион мира по игре Dota 2 двадцатитрехлетний Лассе Урпалайнен (больше известный под ником MATUMBAMN) в 2017 году заработал 1,8 миллиона евро и находится на 348 месте в списке богатейших людей страны. При этом в списке нет финских звезд хоккея и "Формулы 1" — они платят налоги за пределами Финляндии.

В общей сложности финны в 2017 году получили налогооблагаемых доходов почти в 140 миллиардов евро, это на 10,5 миллиарда евро больше, чем годом ранее. Всего за 2017 год было выплачено гражданами 30 миллиардов евро налогов.