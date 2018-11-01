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МИД: нормального сотрудничества РФ и НАТО в нынешних условиях быть не может

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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваПерейти в фотобанкЗдание министерства иностранных дел РФ. Архивное фотоЗдание министерства иностранных дел РФ. Архивное фото
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МИНСК, 1 ноя – РИА Новости. Замглавы МИД РФ Александр Грушко заявил, что в нынешних условиях "никакого нормального сотрудничества" России и НАТО быть не может, поскольку сотрудничать можно только, "когда государства не рассматривают друг друга как противников".

Военные с флагами НАТО. Архивное фото
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
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"Фундаментальная проблема в наших отношениях с НАТО, что НАТО возвращается в отношениях с нашей страной к политике сдержанности. В этих условиях никакого нормального сотрудничества быть не может, потому что сотрудничать можно только, когда государства не рассматривают друг друга как противников и исходят из того, что существует объективная общая сфера интересов, где сложение усилий будет объективно улучшать безопасность", — заявил Грушко журналистам в Минске.

По словам замглавы МИД, именно эти принципы были заложены в работу совета Россия-НАТО, который и был создан для того, чтобы стороны вместе "обозревали горизонт безопасности" и выявляли риски. При этом Грушко напомнил, что РФ и НАТО достигли определенных успехов в борьбе с терроризмом, наркотрафиком.

"Сегодня практически сотрудничество прекращено по инициативе НАТО, и НАТО перешла на схему сдерживания России", — заявил Грушко.

Штаб-квартира НАТО в Брюсселе. Архивное фото
© AFP 2018 / Pool/Virginia Mayo
Россия и НАТО обсудили необходимость снижения военной напряженности

В октябре генсек альянса Йенс Столтенберг заявил, что НАТО оценит последствия для своей безопасности от нового ракетного вооружения РФ, но не ожидает, что союзники в качестве ответа на ситуацию вокруг договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД) разместят в Европе дополнительное ядерное оружие.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что США выйдут из договора о ракетах средней и меньшей дальности. Трамп заявил, что Америка будет наращивать ядерный потенциал до тех пор, пока остальные "не придут в себя", затем Вашингтон будет готов остановить этот процесс и приступить к сокращению вооружений. Он пояснил, что это сообщение адресовано, прежде всего, Китаю и России.

В последние годы Москва и Вашингтон регулярно обвиняют друг друга в нарушении договора о РСМД. Россия неоднократно заявляла, что строго соблюдает свои обязательства по договору. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что у Москвы имеются весьма серьезные вопросы к США по поводу выполнения договора самими американцами. В частности, в Москве указывают, что Соединенные Штаты размещают на суше — на военной базе в Румынии, а также в Польше — установки, способные запускать ударные крылатые ракеты типа "Томагавк", что запрещено договором. Российская сторона также обращает внимание на то, что США разрабатывают ударные беспилотники, финансируют исследования по созданию крылатой ракеты наземного базирования.

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