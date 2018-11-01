Сирийский министр рассказал о сотрудничестве с Россией по аэропорту Дамаска

ДАМАСК, 1 ноя – РИА Новости. Сирийское министерство транспорта изучает возможность расширения аэропорта Дамаска или строительства новой воздушной гавани, сотрудничая по этому вопросу с российской стороной, заявил в интервью РИА Новости министр транспорта САР Али Хамуд.

Аэропорт Дамаска, открытый в 1973 году, обслуживает внутренние рейсы и несколько международных – в РФ, Армению, Ливан, арабские страны.

"Мы с российской стороной сотрудничаем в вопросе расширения международного аэропорта Дамаска или строительства нового взамен нынешнего", — заявил Хамуд.

По его словам, министерство обсуждает вопрос с профильными службами в САР.

"Мы поручили сирийской аналитической компании изучить экономическую сторону и дать заключение для сравнения двух вариантов, после чего будет выбран подходящий", — рассказал министр.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>