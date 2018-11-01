В Сирии планируют восстановить движение поездов между Дамаском и Алеппо

ДАМАСК, 1 ноя – РИА Новости. Сирийское министерство транспорта намерено в 2019 году восстановить железнодорожную линию Дамаск-Хомс и Хомс-Алеппо, заявил в интервью РИА Новости министр транспорта САР Али Хамуд.

Министр рассказал, что из 2450 километров железнодорожного полотна в Сирии разрушено 1800 километров.

"Мы в рамках планирования в министерстве транспорта на 2019 год наметили восстановление железнодорожной линии от Хомса в Дамаск, и на следующем этапе от Хомса в Алеппо", — заявил министр.

После восстановления потребуется значительное количество составов и локомотивов, добавил министр.

"Россия наиболее способное государство в помощи в этом аспекте. Россия, которая помогла Сирии в этой войне, которая пролила кровь ради сирийской земли, не откажет нам в помощи по восстановлению железнодорожной сети и в поставках необходимых для страны составов", — считает Хамуд.

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