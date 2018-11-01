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В ОБСЕ раскритиковали украинский закон об образовании

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Закон об образовании на Украине (81)
(обновлено: 12:55 01.11.2018)
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© РИА Новости / Антон ДенисовПерейти в фотобанкВерховный комиссар ОБСЕ по делам национальных меньшинств Ламберто Заньер на встрече с иинистра иностранных дел РФ Сергеем ЛавровымВерховный комиссар ОБСЕ по делам национальных меньшинств Ламберто Заньер на встрече с иинистра иностранных дел РФ Сергеем Лавровым
© РИА Новости / Антон Денисов
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МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Организация по безопасности и сотрудничеству надеется, что новый украинский закон "Об образовании", изначально предполагающий всеобщее преподавание на украинском языке, дополнят пунктами о защите прав нацменьшинств. Об этом газете "Известия" рассказал верховный комиссар ОБСЕ по национальным меньшинствам Ламберто Заньер. 

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто. Архивное фото
© РИА Новости / Илья Питалев
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"Относительно Украины у нас есть основания рассчитывать, что новый закон о языке будет включать защиту прав этнических и лингвистических меньшинств в соответствии с международными нормами по защите прав человека", — сказал Заньер.

Он также отметил, что организацию беспокоит несоблюдение рекомендаций Венецианской комиссии по статье 7 закона "Об образовании" и, в частности, дискриминационное разделение между языками стран Евросоюза и государств, которые в ЕС не входят.

Штаб-квартира ЮНЕСКО в Париже. Архивное фото
© AP Photo / Christophe En
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"Что касается стран Балтии, отмечаем недостаточный прогресс по вопросам лиц без гражданства. При этом признаем, что Эстония в этом направлении продвинулась дальше, чем, скажем, Латвия, чей новый закон об образовании также вызывает беспокойство",— пояснил верховный комиссар ОБСЕ.

Закон об образовании на Украине, существенно сокращающий возможность обучения на языках нацменьшинств, вступил в силу 28 сентября 2017 года. Он будет вводиться в действие поэтапно — до 2020 года. 

В правительствах ряда стран, в том числе Венгрии и Румынии, заявили, что этот закон нарушает права нацменьшинств на Украине. В Москве также считают, что документ противоречит конституции и международным обязательствам Киева.

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