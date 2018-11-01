В ОБСЕ раскритиковали украинский закон об образовании

МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Организация по безопасности и сотрудничеству надеется, что новый украинский закон "Об образовании", изначально предполагающий всеобщее преподавание на украинском языке, дополнят пунктами о защите прав нацменьшинств. Об этом газете "Известия" рассказал верховный комиссар ОБСЕ по национальным меньшинствам Ламберто Заньер.
"Относительно Украины у нас есть основания рассчитывать, что новый закон о языке будет включать защиту прав этнических и лингвистических меньшинств в соответствии с международными нормами по защите прав человека", — сказал Заньер.
Он также отметил, что организацию беспокоит несоблюдение рекомендаций Венецианской комиссии по статье 7 закона "Об образовании" и, в частности, дискриминационное разделение между языками стран Евросоюза и государств, которые в ЕС не входят.
Закон об образовании на Украине, существенно сокращающий возможность обучения на языках нацменьшинств, вступил в силу 28 сентября 2017 года. Он будет вводиться в действие поэтапно — до 2020 года.
В правительствах ряда стран, в том числе Венгрии и Румынии, заявили, что этот закон нарушает права нацменьшинств на Украине. В Москве также считают, что документ противоречит конституции и международным обязательствам Киева.