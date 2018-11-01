Министр транспорта Сирии рассказал о планах по покупке самолетов МС-21

ДАМАСК, 1 ноя — РИА Новости. Сирия заинтересована в обновлении воздушного флота через приобретение российских пассажирских лайнеров МС-21, власти Дамаск попросил Москву предоставить ему приоритет в списке покупателей, заявил в интервью РИА Новости министр транспорта САР Али Хамуд.

Он заявил, что минтранспорта Сирии считает приобретение самолетов российского производства "мечтой, которая должна сбыться как можно скорей". По его словам, сирийские власти постоянно следят за процессом разработки МС-21.

"Лично для меня одна из первостепенных задач министерства транспорта — обратиться к России с целью приобретения всего необходимого, связанного с воздушными судами… Мы попросили от дружественной российской стороны, чтобы Сирия имела право первенства в приобретении этих самолетов", — заявил Хамуд.

"До нас дошли сведения, что работы по данному самолету могут быть завершены до конца 2019 года. Мы будем среди первых на приобретение российского самолета и замены сирийского воздушного флота на этот тип самолета", — заявил министр.

Он отметил, что сирийским авиакомпаниям понадобятся дополнительные самолеты при возобновлении авиасообщения с Европой, МС-21 для этой цели подходит.

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