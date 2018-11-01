В Сирии рассказали о планах России создать в стране хаб по экспорту зерна

ДАМАСК, 1 ноя – РИА Новости. Россия создаст в Сирии крупнейший хаб по экспорту российского зерна в регионе Ближнего Востока, в рамках полномасштабного проекта планируется создание необходимой транспортной инфраструктуры, заявил в интервью РИА Новости министр транспорта САР Али Хамуд.

"Мы совместно с российским правительством достигли соглашения о создании в Сирии в будущем центра по экспорту российской пшеницы на остальные страны в регионе. В связи с этим возникнет необходимость в расширении портов в САР и создании зернохранилищ на территории портов для приема очень больших объемов грузов российской пшеницы", — сказал министр.

Он отметил, что для транспортировки российской пшеницы со складов в соседние страны необходима будет транспортная инфраструктура.

"Поэтому мы будем нуждаться в железной дороге, дорогах и все это будет в рамках полноценного завершенного проекта, который, надеемся, начнет реализовываться в ближайшее время", — рассказал Хамуд.

По словам министра, Сирия видит "реальную заинтересованность" российской стороны в изучении этого стратегически важного проекта.

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