Минтранспорта Сирии призвало "Аэрофлот" возобновить полеты в страну

ДАМАСК, 1 ноя – РИА Новости. Министерство транспорта Сирии призывает "Аэрофлот" первым из иностранных авиакомпаний возобновить полеты в страну, заявил министр транспорта САР Али Хамуд.

"Аэрофлот" последним из европейских перевозчиков прекратил полеты в Дамаск в августе 2012 года. Сейчас рейсы между Дамаском и Москвой осуществляет сирийская авиакомпания Cham Wings.

Министр отметил, что присутствие "Аэрофлота" в Сирии "хотели бы видеть не сегодня, а еще вчера". По его словам, министерство работает над этим вопросом.

"Мы считаем, что причины, по которым эта компания прекратила полеты, ушли в прошлое. Мы через вас приглашаем компанию "Аэрофлот" вернуться в Сирию и стать первой компанией, которая возобновит свою работу из числа международных компаний", — заявил в интервью РИА Новости Хамуд.

Министр назвал естественным, что именно российская авиакомпания станет первой из государственных иностранных авиакомпаний, которые возобновят деятельность в Сирии, так как РФ помогла его стране в сокрушении терроризма.