В США няни устроили для детей "бойцовский клуб"

Драка между детьми в учебном центре Adventure в Сент-Луисе, США

Драка между детьми в учебном центре Adventure в Сент-Луисе, США

МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Жительница американского города Сент-Луис Николь Мерсель заявила, что ее четырехлетний сын стал жертвой "бойцовского клуба", организованного сотрудниками детского сада. Об этом сообщает New York Post.

По словам женщины, няни активно поддерживали проведение боев. Мерсель рассказала, что ее сын был очень напуган и не понимал, почему лучший друг бьет его. Мать ребенка призналась, что не знает родителя, который бы согласился на такое.

Одна из организаторов объяснила, что целью "клуба" было снятие стресса.

Десятилетний брат одного из участников драки записал все на видео еще в 2016 году, но запись опубликовали лишь во вторник. На кадрах видно, как дети в больших перчатках бьют друг друга под одобрительные крики сотрудников детского центра.

Предполагаемых организаторов драки уволили, но Мерсель собирается требовать более серьезного наказания.