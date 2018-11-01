Немецкий дипломат выступил за выполнение Россией и США договора о РСМД

МИНСК, 1 ноя – РИА Новости. США и России необходимо обеспечить полное выполнение договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), считает председатель Мюнхенской конференции по безопасности (МКБ), немецкий дипломат Вольфганг Ишингер.

Ишингер принимает участие во встрече Основной группы Мюнхенской конференции по безопасности, которая проходит 31 октября и 1 ноября в Минске. Накануне во встрече принял участие президент Белоруссии Александр Лукашенко.

"Мой совет и для США, и для РФ… состоит в том, чтобы не выходить из этого договора, а обеспечить его полное выполнение, потому что обе стороны высказали опасение о невыполнении некоторых положений данного соглашения другой стороной. В целях обеспечения безопасности нашей планеты в целом, отказ от определенного вида ядерного оружия – это, безусловно, позитивный и необходимый элемент", — заявил Ишингер в четверг журналистам.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что Вашингтон не намерен соблюдать ДРСМД, когда Москва его нарушает, и выйдет из договора. Он также считает, что в договор должен быть включен и Китай. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва хочет получить более детальное разъяснение от США, и добавил, что слом положений ДРСМД принудит Россию принимать меры по обеспечению своей безопасности. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что любое действие в данной сфере будет встречать противодействие.

В последние годы Москва и Вашингтон регулярно обвиняют друг друга в нарушении договора о РСМД. Россия неоднократно заявляла, что строго соблюдает свои обязательства по договору. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что у Москвы имеются весьма серьезные вопросы к США по поводу выполнения договора американцами. В МИД также заявляли, что крылатые ракеты наземного базирования 9М729 полностью соответствуют обязательствам Москвы по ДРСМД.