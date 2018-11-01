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На Окинаве возобновили строительство новой базы США

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© AFP 2018 / Kazuhiro NogiВоенный грузовой самолет США на острове Окинава, Япония. Архивное фотоВоенный грузовой самолет США на острове Окинава, Япония. Архивное фото
© AFP 2018 / Kazuhiro Nogi

ТОКИО, 1 ноя — РИА Новости. Работы по засыпке части прибрежной полосы моря возобновлены в районе Хэноко города Наго в японской префектуре Окинава, сообщил генеральный секретарь правительства Японии Ёсихидэ Суга на пресс-конференции в Токио.

Конвертоплан. Архивное фото
© Depositphotos / actionsports
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Власти префектуры Окинава в августе отозвали лицензию, разрешающую проведение подобных работ.

"Вчера в отделение министерства обороны на Окинаве пришло извещение от министерства государственных земель и транспорта о том, что действие (отзыва – ред.) прекращено, и сегодня мы получили извещение от министерства обороны о возобновлении работ", — сказал Суга.

У министерства государственных земель ушло два месяца на то, чтобы добиться временного прекращения этого отзыва. Недавно избранный губернатор префектуры Дэнни Тамаки настаивает на встрече с премьер-министром Японии Синдзо Абэ для решения вопроса переноса базы Футэмма в той же префектуре Окинава. Правительство намерено перенести ее в Хэноко, а администрация Окинавы настаивает на переносе ее за пределы префектуры.

Как ожидается, работы по засыпке песком участка прибрежной полосы моря начнутся в конце года.

Американский самолет-разведчик RC-135. Архивное фото
© AFP 2018 / USAF/Greg Davis
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Базу Футэмма, которая считается самой опасной в мире из-за своего расположения рядом с жилыми домами в городе Гинован на Окинаве, по соглашению Японии и США 2006 года было решено перенести в Хэноко. Для этого необходимо засыпать около 157 гектаров прибрежной морской полосы, от чего пострадают коралловые рифы. Это вызывает протесты местного населения и экологов. Кроме того, перенос базы в границах одной и той же префектуры, по мнению местного населения, не снижает и без того большой нагрузки на Окинаву по размещению военных баз США: занимая всего 0,6% территории Японии, Окинава принимает 74% всех американских баз из расчета площади.

В ходе работ по засыпке части прибрежной полосы на дно моря будет вылит бетон и засыпана земля. Это сделает практически невозможным возвращение побережья в его нынешнее состояние.

Между государством и префектурой уже более двух лет с переменным успехом идет противоборство вокруг переноса базы Футэмма в Хэноко. Взаимные судебные иски и отмены решений другой стороны приводят к периодическому возобновлению и приостановке работ по засыпке береговой части моря.

Согласно подписанным в 2013 году двусторонним договоренностям, передача базы Футэмма в распоряжение префектуры Окинава должна произойти "в 2022 году или чуть позже". Но для этого должен состояться перенос базы из города Гинован на Окинаве в район Хэноко в той же префектуре.

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