Два российских бомбардировщика "встревожили" НАТО на учениях

МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Два российских бомбардировщика Ту-160 "встревожили" НАТО на учениях "Единый трезубец", пишет RT.

Отмечается, что для их сопровождения Великобритания подняла истребители.

Накануне российское Минобороны сообщило, что два военных самолета совершили десятичасовой плановый полет над Баренцевым и Норвежским морями. В ведомстве подчеркнули, что они не нарушали границ других государств и выполняли полет в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства.

Кроме того, Москва предупредила NOTAM (англ. NOtice To AirMen — оперативно распространяемая информация об изменениях в правилах проведения и обеспечения полетов и аэронавигационной информации. — Прим. ред.) о предстоящих полетах с первого по третье ноября над Норвежским морем. Это сообщение также встревожило НАТО, сообщает RT.

Согласно плану, Ту-160 максимально приблизится к берегам Норвегии на расстояние 13,9 морской мили. Однако, отмечает телеканал, полеты будут проходить в зонах маневров Североатлантического альянса.

The southeastern boundary of the Russian NOTAM inside of Trident Juncture is 13.9 nautical miles from Norway, or 1.9 nautical miles from Norway's territorial waters. This boundary continues up the coast for 196 nautical miles. A small Norwegian island is covered by a marker. pic.twitter.com/DGT2A3Acf2 — Strategic Sentinel (@StratSentinel) 31 октября 2018 г.

Помимо этого, стало известно, что ВМФ России также будет проводить учебные полеты с ракетными стрельбами с шестого по девятое ноября в Баренцевом море и международных водах севернее Норвегии, не нарушая ее границы.

New NOTAM from the Russian Navy which is 4 nautical miles northeast of the boundary for NATO's Trident Juncture exercise. This will also involve "rocket test firings." pic.twitter.com/Uu5CU6jTdT — Strategic Sentinel (@StratSentinel) 31 октября 2018 г.

"Единый трезубец"

Крупнейшие после окончания холодной войны военные учения НАТО Trident Juncture ("Единый трезубец") проходят в Норвегии с 25 октября по 7 ноября.

В них участвуют около 50 тысяч военных из 30 стран — участниц альянса и партнеров. Эти маневры стали крупнейшими за последние годы у российских границ. В ходе них командование НАТО проведет около 20 "экспериментов".

Как отметил генерал-лейтенант норвежских вооруженных сил Руне Якобсен, основной район учений будет на расстоянии более тысячи километров от российской границы, а воздушные операции могут проходить в 500 километрах от нее.

В свою очередь, генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Trident Juncture не направлены конкретно против какой-либо страны, но они посылают сигнал, что "НАТО готова и способна защитить всех союзников от любой угрозы".

Российские власти заявляют, что ни для кого не представляют угрозы, однако не оставят без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов, и возросшую активность альянса.