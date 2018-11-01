МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Индонезийские власти хотят получить объяснения от Австралии в связи с временным запретом на использование услуг авиакомпании Lion Air после крушения ее самолета в Индонезии, передает агентство Antara со ссылкой на главу министерства транспорта страны.
"Мы будем добиваться разъяснений, поскольку иностранные стороны произвели корректировку в отношении нас", — заявил глава минтранса Индонезии Буди Кария Сумади (Budi Karya Sumadi). Он добавил, что встретится с представителями австралийских властей, чтобы обсудить запрет.
"Но это не проблема. Это вопрос репутации", — отметил министр.
Причины катастрофы пока не выяснены. Разбившийся самолет был произведен в 2018 году и эксплуатировался авиакомпанией с августа этого года. По данным индонезийских спасателей, выживших в катастрофе нет. На борту самолета находились 189 человек, включая пассажиров и членов экипажа.