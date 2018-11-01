МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Индонезийские власти хотят получить объяснения от Австралии в связи с временным запретом на использование услуг авиакомпании Lion Air после крушения ее самолета в Индонезии, передает агентство Antara со ссылкой на главу министерства транспорта страны.

Ранее сообщалось, что австралийские чиновники получили указания от правительства страны временно перестать пользоваться услугами индонезийской авиакомпании Lion Air после крушения самолета в Индонезии.

"Мы будем добиваться разъяснений, поскольку иностранные стороны произвели корректировку в отношении нас", — заявил глава минтранса Индонезии Буди Кария Сумади (Budi Karya Sumadi). Он добавил, что встретится с представителями австралийских властей, чтобы обсудить запрет.

"Но это не проблема. Это вопрос репутации", — отметил министр.

Самолет Boeing 737 индонезийской бюджетной авиакомпании Lion Air, вылетевший в понедельник утром из Джакарты на один из островов вблизи острова Суматра, через 13 минут после взлета упал в море в районе побережья Западной Явы. Обломки самолета находятся на глубине от 30 до 40 метров и разбросаны на обширной территории морского дна.

Причины катастрофы пока не выяснены. Разбившийся самолет был произведен в 2018 году и эксплуатировался авиакомпанией с августа этого года. По данным индонезийских спасателей, выживших в катастрофе нет. На борту самолета находились 189 человек, включая пассажиров и членов экипажа.