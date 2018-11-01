Делегация из Прибалтики впервые с 2014 года посетит Крым

МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Группа действующих политиков, экспертов, бизнесменов и общественных деятелей из стран Балтии общей численностью порядка двадцати человек посетит V Ялтинский международный экономический форум (ЯМЭФ), который состоится в апреле 2019 года, сообщает газета "Известия".
Как рассказал изданию сопредседатель оргкомитета форума Андрей Назаров, инициатива делегации из Прибалтики посетить Крым является важным шагом на пути преодоления напряженности между странами и санкционного режима. Он надеется, что их приезд даст импульс нормализации отношений.
По словам депутата городского совета Клайпеды Вячеслава Титова, посещение Крыма сыграет важную роль в оценке экономического потенциала полуострова. Он также считает, что ЕС, и особенно страны Балтии, должны искать точки соприкосновения с Россией.
Депутат Европарламента от Латвии Мирослав Митрофанов заявил, что политики должны поддерживать контакты с Крымом. Он считает, что крымчане хотят быть с Россией.
"У меня особая ответственность перед крымчанами, поскольку я был наблюдателем во время референдума. Выбор людей — это главное, а я видел, что большинство жителей хотят быть с Россией. Поэтому я, конечно, готов снова посетить полуостров", — сказал евродепутат.
Москва неоднократно заявляла, что крымчане демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".