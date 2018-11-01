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Делегация из Прибалтики впервые с 2014 года посетит Крым

(обновлено: 05:57 01.11.2018)
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© РИА Новости / Алексей МальгавкоПерейти в фотобанкКанатная дорога Ялта — Горка в Ялте. Архивное фотоКанатная дорога Ялта — Горка в Ялте. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Группа действующих политиков, экспертов, бизнесменов и общественных деятелей из стран Балтии общей численностью порядка двадцати человек посетит V Ялтинский международный экономический форум (ЯМЭФ), который состоится в апреле 2019 года, сообщает газета "Известия".

Памятник затопленным кораблям в Севастополе. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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Делегация ОБСЕ назвала условия, при которых посетит Крым‍
Отмечается, что в общей сложности на этот форум должны съехаться представители более чем из 100 стран мира.

Как рассказал изданию сопредседатель оргкомитета форума Андрей Назаров, инициатива делегации из Прибалтики посетить Крым является важным шагом на пути преодоления напряженности между странами и санкционного режима. Он надеется, что их приезд даст импульс нормализации отношений.

По словам депутата городского совета Клайпеды Вячеслава Титова, посещение Крыма сыграет важную роль в оценке экономического потенциала полуострова. Он также считает, что ЕС, и особенно страны Балтии, должны искать точки соприкосновения с Россией.

Крым. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Посетившие Крым депутаты из ФРГ назвали санкции ошибкой
"Надо двигаться вперед и прорывать информационную блокаду", — заявил он в интервью изданию.

Депутат Европарламента от Латвии Мирослав Митрофанов заявил, что политики должны поддерживать контакты с Крымом. Он считает, что крымчане хотят быть с Россией.

"У меня особая ответственность перед крымчанами, поскольку я был наблюдателем во время референдума. Выбор людей — это главное, а я видел, что большинство жителей хотят быть с Россией. Поэтому я, конечно, готов снова посетить полуостров", — сказал евродепутат.

Вид с Крепостной горы на Балаклавскую бухту Севастополя. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Сергеев
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Глава чешской делегации рассказал о впечатлениях от посещения Крыма
Крым стал российским после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором более 95 процентов жителей республики высказались за вхождение в состав России.

Москва неоднократно заявляла, что крымчане демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

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