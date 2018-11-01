"Группа Лимы" одобрила предоставление убежища венесуэльским чиновникам

МЕХИКО, 1 ноя — РИА Новости. Страны "Группы Лимы" в среду одобрили возможность предоставления политического убежища в Колумбии для венесуэльских чиновников, сообщает портал Nacional.

Это касается тех чиновников, которые были избраны с 1998 года и до сегодняшнего дня, в том случае, если они об этом попросят. Решение было принято на встрече представителей стран организации в Боготе.

Также "Группа Лимы" договорилась об облегчении пересечения границ для венесуэльских граждан, срок действия паспортов и документов которых уже истек. Это касается и признания их дипломов, которые теперь можно не апостилировать.

"Группа Лимы" объединяет 12 стран Северной и Южной Америки, которые в августе 2017 года сформировали данное объединение, выступающее против нарушения демократического порядка в Венесуэле.