Верховный суд Мексики открыл путь к легализации рекреативной марихуаны

МЕХИКО, 1 ноя – РИА Новости. Верховный суд Мексики удовлетворил в среду еще два иска от граждан, просивших разрешить им использование марихуаны в развлекательных целях, и фактически открыл путь к легализации рекреационного каннабиса в целом, сообщает местный портал Economista.
В декабре 2016 года сенат Мексики одобрил легализацию использования марихуаны в медицинских целях. Эта инициатива предполагает внесение изменений в закон о здравоохранении и уголовно-процессуальный кодекс страны. Дебаты по этой теме шли более года с момента, когда верховый суд разрешил в 2015 году четырем просившим об этом гражданам использовать марихуану для рекреационных целей. Позднее официальный представитель мексиканского правительства Эдуардо Санчес пояснил, что решение касается только этих людей и не означает легализации марихуаны в целом.
Президент Энрике Пенья Ньето сначала заявлял о своем отрицательном отношении к легализации марихуаны, но затем высказался за возможность ее легализации в медицинских целях. Он поручил МВД провести через его подразделение по правам человека широкую специализированную дискуссию о возможности легализации каннабиса. К диалогу были привлечены социологи, медики, академики и специалисты по теме марихуаны.