Верховный суд Мексики открыл путь к легализации рекреативной марихуаны

МЕХИКО, 1 ноя – РИА Новости. Верховный суд Мексики удовлетворил в среду еще два иска от граждан, просивших разрешить им использование марихуаны в развлекательных целях, и фактически открыл путь к легализации рекреационного каннабиса в целом, сообщает местный портал Economista.

Общее число таких решение высшей инстанции достигло пяти, что означает по мексиканским законом создание судебного прецедента, которым должны руководствоваться теперь все суды страны при рассмотрении аналогичных исков. Решение верховного суда также означает, что вопрос о легализации должен быть рассмотрен мексиканским парламентом.

В декабре 2016 года сенат Мексики одобрил легализацию использования марихуаны в медицинских целях. Эта инициатива предполагает внесение изменений в закон о здравоохранении и уголовно-процессуальный кодекс страны. Дебаты по этой теме шли более года с момента, когда верховый суд разрешил в 2015 году четырем просившим об этом гражданам использовать марихуану для рекреационных целей. Позднее официальный представитель мексиканского правительства Эдуардо Санчес пояснил, что решение касается только этих людей и не означает легализации марихуаны в целом.

После этого были приняты еще два судебных решения в пользу легализации марихуаны, а с нынешними двумя общее их число достигло пяти, что, по мексиканским законам, означает создание прецедентного права.

Президент Энрике Пенья Ньето сначала заявлял о своем отрицательном отношении к легализации марихуаны, но затем высказался за возможность ее легализации в медицинских целях. Он поручил МВД провести через его подразделение по правам человека широкую специализированную дискуссию о возможности легализации каннабиса. К диалогу были привлечены социологи, медики, академики и специалисты по теме марихуаны.