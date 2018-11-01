В Польше начали следствие против украинской компании за игру про Освенцим

МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. В Польше прокуратура начала расследование в отношении украинской компании Aliens Games, разработавшей компьютерную игру про нацистский лагерь смерти Аушвиц-Биркенау. Об этом пишет Rzeczpospolita.

Сообщается, что участник сможет попробовать себя в роли как узника лагеря, так и охранника-эсэсовца. В первом случае нужно попытаться убежать из лагеря, во втором — преследовать и убивать заключенных. Также игрок-"охранник" сможет решать, кого из узников отправить на работу, а кого — в газовую камеру. В игре представлены сцены отбора заключенных, а также массовые и индивидуальные казни.

Расследование началось после того, как президент Института национальной памяти Ярослав Сарека подал заявление о действиях, подпадающих под статьи об оскорблении польской нации и пропаганде фашистской государственной системы. В настоящее время прокуратура ведет сбор доказательств.

Возмущение Сареки вызвали появившиеся в интернете презентационные материалы под названием "Цена свободы — игра о польских лагерях смерти". Там, в частности, есть сцены стрельбы и убийств заключенных в газовой камере, приведены выражения "Польские концентрационные лагеря", "Где честь этой великой польской нации?", в отношении поляков используется эпитет "псы".

При этом представители польских политических кругов попытались найти в скандале "российский след". Депутат Юзеф Бринкус в своих запросах руководителям минюста, генпрокуратуры и МИД утверждает, что хотя официальный продюсер игры — украинская компания, ее настоящими авторами являются россияне, и прежде всего некий Дмитрий Дыбин из Одессы, много лет связанный с московской студией Studcinemafest. По мнению парламентария, эта информация позволяет утверждать, что скандал может быть "политической провокацией против Польши в международном масштабе".

Комплекс лагерей Аушвиц-Биркенау создали немецкие оккупанты во время Второй мировой войны на территории Польши, захваченной нацистским Третьим рейхом. Там на протяжении пяти лет уничтожили около 1,4 миллиона человек, большинство из которых евреи. Советские войска освободили его 27 января 1945 года. Лагерь располагался близ города Освенцим и вошел в историю также и под этим названием. При этом выражение "польский лагерь смерти" является исторически некорректным.

Ранее действовавшая в Польше редакция закона об Институте национальной памяти предусматривала уголовную ответственность в виде лишения свободы на срок до трех лет за обвинения республики и ее народа в преступлениях Холокоста, в частности, за употребление выражения "польские лагеря смерти" и иные высказывания, которые могут быть интерпретированы как попытка выставить поляков соучастниками преступлений нацистской Германии, в том числе геноцид европейского еврейства. Такое же наказание предусматривалось за пропаганду бандеровской идеологии и отрицание "Волынской резни", устроенной в годы войны украинскими националистами. Однако после критики на международном уровне закон скорректировали, отменив эти нормы, по которым так и не было возбуждено ни одного уголовного дела.