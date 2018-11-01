МЕХИКО, 1 ноя — РИА Новости. Генеральный прокурор Венесуэлы Тарек Уильям Сааб заявил в среду, что вскрытие не нашло следов пыток на теле погибшего в Венесуэле оппозиционера Фернандо Альбана.

Оппозиционный советник муниципалитета Либертадор погиб после задержания его сотрудниками Боливарианской службы разведки (SEBIN) в начале октября. По официальной версии венесуэльских властей, он покончил с собой. Оппозиция заявляет, что не верит этой версии.

Как заявил Сааб в эфире канала Globovision, вскрытие показало, что "не было следов пыток" Альбана.

Альбана подозревали в причастности к попытке покушения на президента Венесуэлы Николаса Мадуро 4 августа. Как сообщал тогда министр связи и информации Венесуэлы Хорхе Родригес, во время парада в Каракасе к трибуне, где находился Мадуро, направились несколько беспилотников со взрывчаткой. Сам Мадуро не пострадал и обвинил в организации покушения оппозицию, экс-президента Колумбии Хуана Мануэля Сантоса и США.