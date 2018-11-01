Россия, Индия и Иран готовятся к запуску альтернативы Суэцкому каналу

МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Индия, Иран и Россия проведут в ноябре встречу для обсуждения запуска международного транспортного коридора "Север-Юг", сообщает телеканал Press TV.

Отмечается, что новый транспортной коридор протяженностью в 7,2 тысячи километров станет более дешевой и короткой альтернативой Суэцкому каналу.

В новом проекте будет задействована как железная дорога, так и водный транспорт. Товары будут направляться из Индии в иранский город Бендер-Аббас на побережье Персидского залива, затем будут переправляться в Бендер-Энзели на побережье Каспийского моря, откуда пойдут по морю в Астрахань, а затем по железной дороге будут поставляться в Европу.

Предполагается, что этот транспортный коридор сократит время и стоимость перевозки грузов на 30-40 процентов. Например, если сравнивать с Суэцким каналом, то товары из индийского Мумбаи до Москвы по коридору "Север-Юг" прибудут на 20 дней быстрее. Кроме того, ежегодный объем грузоперевозок по новому пути оценивается в 20-30 миллионов тонн.

Ранее министр торговли и промышленности Индии Суреш Прабху заявил, что его страна хотела бы начать активное использование коридора как можно скорее. Пробные поставки по новому пути уже производились в 2014 году.