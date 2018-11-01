Защите Бутиной разрешили запросить документы по ее делу в американском вузе

ВАШИНГТОН, 1 ноя – РИА Новости. Судья разрешила защите россиянки Марии Бутиной при соблюдении определенных условий запросить в Американском университете, где она обучалась, документы, имеющие отношение к ее делу. Это следует из документов суда, имеющихся в распоряжении РИА Новости.

Ранее адвокат Бутиной Роберт Дрисколл уже обращался в вуз, однако судья отменила его запрос. Теперь разрешение выдано при условии, что ответы университета не будут содержать никаких персональных данных, кроме имени и фотографии.

В сентябре защита Бутиной просила предоставить документы полиции кампуса, когда некоторые студенты, как сообщали СМИ, подавали заявления с выражением своей обеспокоенностью российскими связями Бутиной.

Кроме того, адвокаты россиянки запросили копии любых документов, связанных с жалобой Бутиной на действия профессора университета Светланы Савранской. Последняя в 2017 года дала интервью СМИ, в котором приводила обсуждения в классе как свидетельство связей Бутиной с российскими властями и предвыборным штабом Дональда Трампа. Россиянка тогда в ответ подала официальную жалобу в университете.

По словам Дрисколла, защита также попросила вуз предоставить списки студентов, чтобы найти тех, кто мог бы засвидетельствовать, что Бутина посещала занятия и вела исследовательскую работу. Эти свидетельства защита планировала предоставить в ответ на заверения обвинения, что россиянка не была в полной мере учащейся вуза.

Бутину задержали в США в июле, ей грозит до 15 лет тюрьмы. Ее обвиняют в сговоре с целью работы агентом иностранного правительства без регистрации при минюсте США, а также непосредственно в работе иностранным агентом. Бутина заявила в суде о своей невиновности. Адвокат россиянки заявляет, что она не делала ничего незаконного, а ее связи в США полностью объясняются учебой в местном университете по специальности "международные отношения".