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Лидер Кубы начинает первый визит в Россию

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© AFP 2018 / Adalberto RoqueЛидер Кубы Мигель Диас-Канель. Архивное фотоЛидер Кубы Мигель Диас-Канель. Архивное фото
© AFP 2018 / Adalberto Roque

МОСКВА, 1 ноя – РИА Новости. Председатель госсовета и совета министров Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес впервые прибудет в четверг с официальным визитом в Россию, в пятницу ожидаются его переговоры с президентом России Владимиром Путиным, будет подписан ряд контрактов, не исключено, что речь также пойдет о военно-техническом сотрудничестве.

Президент России Владимир Путин (слева) и председатель Государственного совета и совета министров Республики Куба Рауль Кастро. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Межгосударственные отношения России и Кубы
Визит кубинского лидера продлится до 3 ноября.

Подписание контрактов во время визита кубинского лидера ранее анонсировал российский вице-премьер Юрий Борисов, посетивший Кубу на днях. По его словам, кубинская сторона заинтересована в крупных инфраструктурных контрактах, в частности в модернизации железных дорог. При этом Борисов сообщил, что общий объем контрактов, подписанных Россией и Кубой по итогам его поездки, превышает 260 миллионов долларов.

Центр Гаваны. Архивное фото
© РИА Новости / Павел Герасимов
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Россия поставила на Кубу более 300 автомобилей Lada
В частности по его словам, речь идет о модернизации трех энергоблоков (около 100 миллионов долларов), о модернизации металлургического завода (около 60 миллионов), поставке вагонов (свыше 100 миллионов).

Во вторник российское правительство одобрило проект соглашения о сотрудничестве России и Кубы в восстановлении железнодорожной инфраструктуры республики. Контракт на реализацию этого проекта планируют подписать ООО "РЖД Интернешнл" и союз железных дорог "Железные дороги Кубы". В тексте соглашения возможными источниками финансирования указываются банковские кредиты, предоставленные российскими банками, а также средства специального счета, через который производится оплата задолженности Кубы перед Россией.

Соглашение предполагает сотрудничество в восстановлении железнодорожных путей и их комплектующих, в инвестициях в оснащение железнодорожной отрасли, включающей железнодорожную инфраструктуру и специализированное путевое оборудование для исполнения работ. Кроме этого, стороны будут сотрудничать во внедрении систем железнодорожных сигналов, в реализации организационных исследований и развитии железных дорог, в подготовке и обучении специалистов в области железных дорог и по другим аспектам, связанным с железнодорожным транспортом.

Оптико-электронная аппаратура дистанционного зондирования земли Геотон-Л1 для космического аппарата Ресурс-П. Архивное фото
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Россия развернет на Кубе станцию приема данных со спутников-разведчиков
Ожидается, что соглашение будет действовать до 31 декабря 2028 года и может быть продлено по договоренности сторон.

Между тем, заместитель генерального директора вагоностроительной компании RM Rail по экономике и стратегии маркетинга Андрей Александров рассказал журналистам в среду, что предприятие поставит на Кубу 900 железнодорожных вагонов по контракту стоимостью 48 миллионов евро. Это будут кредитные средства, выделенные российской стороной.

Как полагает эксперт Российского института стратегических исследований Дмитрий Бурых, центральной темой визита кубинского лидера будет торгово-экономическое сотрудничество. "Целый ряд наших компаний заходят на реализацию проектов в кубинской экономике – от компании "Роснефть" до РЖД в инфраструктурной области", — сказал он РИА Новости.

"В политическом плане будет подтверждаться стратегический диалог между нашими странами, и, естественно, помимо непосредственного знакомства (лидеров) будут выдвигаться те ключевые направления, которых будет придерживаться Куба в ближайшее время, в том числе в отношениях с США", — добавил эксперт.

Радиолокационная станция в Лурдесе, Куба
© AFP 2018 / Adalberto Roque
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Кроме того, Бурых коснулся темы возможного обсуждения военно-технического сотрудничества России и Кубы. По его мнению, это традиционная сфера кооперации между двумя странами — и она будет обсуждаться, но не будет первоочередной, несмотря на то что значительная часть боевой техники и вооружений на Кубе возрастная и требует обновления.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что тема ВТС будет активно фигурировать на встречах кубинского лидера в Москве.

Ранее в пресс-службе Кремля указали, что Путин 2 ноября в Москве обсудит с главой Кубы состояние и перспективы углубления российско-кубинского стратегического партнерства. Газета "Коммерсант" 27 октября сообщала, что Россия предоставит Кубе госкредит в размере более 50 миллионов долларов на приобретение российской военной техники.

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