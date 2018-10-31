Глава МИД Британии рассказал, за что Россия "заплатит высокую цену"

ЛОНДОН, 31 окт – РИА Новости, Мария Табак. Глава МИД Великобритании Джереми Хант заявил, что Соединенное Королевство хотело бы вернуть Россию в "основанную на правилах международную систему", но пригрозил "очень высокой ценой", если ее поведение не изменится.
"Мы бы очень хотели найти способ вернуть Россию (Хант сначала оговорился "Китай", но потом под смех собравшихся извинился перед китайцами) в основанную на правилах международную систему, но должны ясно дать понять, что если действия, подобные этим, будут происходить и дальше, цена для России будет очень высока", — подчеркнул Хант.
Россия не раз предлагала провести совместное расследование инцидента, однако Лондон проигнорировал инициативу и отказал в доступе к Скрипалям. Также МИД уличил британского премьера Терезу Мэй во лжи. Так, она утверждала, что яд изготовили в России. Однако в лаборатории Портон-Даун это опровергли.
Позднее Лондон предъявил фотографии двух "подозреваемых в отравлении Скрипалей", утверждая, что это два офицера ГРУ – Александр Петров и Руслан Боширов. В Москве заявили, что эти имена России "ничего не говорят" и вновь призвали Британию перейти от обвинений и манипуляций к сотрудничеству.