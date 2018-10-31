Глава МИД Британии обвинил Россию в дестабилизации мирового порядка

ЛОНДОН, 31 окт – РИА Новости, Мария Табак. Глава МИД Великобритании Джереми Хант заявил, что Россия не собирается останавливаться в стремлении "дестабилизировать международный порядок".

В очередной раз обвинив Россию в отравлении Сергея и Юлии Скрипаль, Хант, отвечая в среду на вопросы парламентариев, заявил, что "пугает то, что не похоже на то, чтобы Россия хотела вернуться к выполнению норм международного права".

"Если вы посмотрите на карту Европы и отметите все точки, где произошли кибератаки из России, частое вмешательство в кампании перед референдумами и предвыборные кампании, то на карте будет много точек… Очень трудно узнать, что заставит Россию изменить позицию", — отметил Хант.

Он заявил, что Россия стремится дестабилизировать мировой порядок и не намерена останавливаться.

В то же время Хант, и выступая в парламенте, и позднее выступая в исследовательском институте Policy Exchange, заявил, что реакция мирового сообщества на инцидент в Солсбери и высылка российских дипломатов были образцом сплоченных действий.

"Думаю, что в спокойные моменты люди в Кремле оглянутся на этот год и спросят себя, стоило ли вообще осуществлять нападение на Скрипалей, поскольку они заплатили огромную дипломатическую цену", — считает британский министр.

Четвертого марта в Солсбери были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал. В Лондоне заявили, что к случившемуся причастна Россия, Москва это категорически отрицает.

Россия не раз предлагала провести совместное расследование инцидента, однако Лондон проигнорировал инициативу и отказал в доступе к Скрипалям. Также МИД уличил британского премьера Терезу Мэй во лжи. Так, она утверждала, что яд изготовили в России. Однако в лаборатории Портон-Даун это опровергли.

Позднее Лондон предъявил фотографии двух "подозреваемых в отравлении Скрипалей", утверждая, что это два офицера ГРУ – Александр Петров и Руслан Боширов. В Москве заявили, что эти имена России "ничего не говорят" и вновь призвали Британию перейти от обвинений и манипуляций к сотрудничеству.