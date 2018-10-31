США готовят санкции для ограничения экспорта золота из Венесуэлы, пишут СМИ

МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. США готовят санкции, которые будут направлены на ограничение экспорта золота из Венесуэлы, сообщает издание Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники.

Как сообщают источники издания, идея санкций состоит не только в том, чтобы ограничить экспорт золота из Венесуэлы, но и в том, чтобы прекратить "движение нелегальных средств через подставные компании".

О санкциях может быть объявлено уже на этой неделе, сообщают источники. Вероятно, это совпадет с запланированным на четверг выступлением советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона в Майями, главной темой которого станет ситуация в Латинской Америке.

Как сообщает газета, в этом году в Венесуэле было добыто 20 тонн золота, стоимость которого составляет миллионы долларов. Большая часть его часть была экспортирована в Турцию.

США обвиняют правительство Венесуэлы в нарушении прав человека и коррупции. Министерство финансов США заморозило счета уже практически 70 венесуэльских чиновников. Президент США Дональд Трамп, говоря о ситуации в Венесуэле, назвал ее "позорной" и отметил, что Соединенные Штаты готовы к "любым вариантам" действий в связи с этим. Он также подвергал Мадуро жесткой критике с трибуны ООН за тяжелую экономическую и политическую ситуацию в стране.

В Венесуэле уже долгое время длится экономический кризис. По прогнозам Международного валютного фонда (МВФ), к концу 2018 года уровень инфляции в стране может достигнуть 1 миллиона процентов. Это делает ситуацию в Венесуэле похожей на ту, что сложилась в Германии в 1923 году или Зимбабве в конце 2000-х годов. С четверга, 25 октября, по вторник, 30 октября, курс доллара на "черном" рынке Венесуэлы вырос почти на 20% — с 201 до 240 суверенных боливаров.