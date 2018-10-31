Питтсбургскому стрелку предъявили обвинения по 44 пунктам, пишут СМИ

Стрельба в синагоге в Питтсбурге (38)

Полиция возле синагоги в американском городе Питтсбург, где произошла стрельба. Архивное фото

Полиция возле синагоги в американском городе Питтсбург, где произошла стрельба. Архивное фото

МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Федеральная коллегия присяжных предъявила обвиняемому в убийстве 11 человек в синагоге города Питтсбург в США Роберту Боуэрсу обвинения по 44 пунктам, сообщает издание Hill.

Ранее прокуратура предъявила Боуэрсу обвинения по трем десяткам пунктов и заявила, что будет добиваться смертной казни.

Как сообщает издание, 22 пункта из 44 связаны с "препятствием свободному отправлению религиозных верований". Еще 11 касаются использования огнестрельного оружия для убийства.

Федеральный прокурор США Скотт Брэди заявил, что Боуэрсу "грозит максимальное возможное наказание в виде смертной казни или пожизненное заключение без права на досрочное освобождение".

Нападение на синагогу в Питтсбурге (штат Пенсильвания) произошло утром 27 октября. По информации СМИ, нападавший вошел в здание и, выкрикивая антисемитские лозунги, начал стрелять. Когда на место прибыла полиция, завязалась перестрелка. Позже нападавший сдался правоохранителям. Погибли 11 человек, еще шестеро, включая четырех полицейских, были ранены.