Британия не исключает последствий в случае давления на Саудовскую Аравию

ЛОНДОН, 31 окт – РИА Новости. Великобритания не спешит предпринимать шаги в отношении Саудовской Аравии после убийства журналиста Джамаля Хашукджи из-за опасения непредсказуемых последствий, заявил глава МИД Соединенного Королевства Джереми Хант.

Саудовский журналист Джамаль Хашукджи, который работал обозревателем американской газеты Washington Post и с 2017 года проживал в США, пропал в Турции 2 октября после того, как вошел в здание генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле. Государственные СМИ Саудовской Аравии в ночь на 20 октября распространили сообщение генпрокурора страны, что, по предварительным данным, Хашукджи мертв, к его гибели привела ссора с сотрудниками консульства. По этому делу задержаны 18 человек. Прокуратура Стамбула заявила, что убийство Хашукджи было преднамеренным, тело журналиста было расчленено и уничтожено после того, как он был задушен в генконсульстве.

"То, что произошло, чрезвычайно шокирует. Если сообщения СМИ о том, что произошло являются правдой, а они, видимо, являются правдой, то все это противоречит нашим ценностям… Многие говорили мне, что ответ Британии (на произошедшее) должен быть решительным, однако здесь следует учитывать и другие обстоятельства. В частности, Саудовская Аравия вовлечена в прокси-войну с Ираном на Ближнем Востоке. Существует риск, что любой ответный шаг вызовет непредсказуемые последствия", — сказал Хант, отвечая в среду вечером на вопросы парламентариев в комитете палаты представителей по международным делам.

Министр дал понять, что от необдуманных шагов могут пострадать, в частности, торговые отношения двух стран.

Глава комитета Том Тугендхат спросил министра, могут ли члены королевской семьи, в частности принц Чарльз, у которого есть связи в Саудовской Аравии, заявить королевству о недопустимости случившегося.

"Могут. Но также важно осознавать границы того, насколько иностранцы могут влиять на то, что происходит в Саудовской Аравии", — сказал министр.

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман Аль-Сауд назвал ужасным и неоправданным событием убийство Хашукджи. Саудовская Аравия делает все для продолжения расследования убийства журналиста и привлечения виновных к ответственности, добавил наследный принц. Глава МИД Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр заявил, что в Саудовской Аравии и Турции продолжаются расследования гибели Хашукджи.