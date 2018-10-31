В МИД Британии не считают, что Трамп пытается подорвать мировой порядок

ЛОНДОН, 31 окт – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп не пытается нарушить сложившийся мировой порядок, и Британия будет поддерживать его инициативы, в частности по реформам ВТО и НАТО, заявил глава МИД Соединенного Королевства Джереми Хант.

Трамп часто подвергается критике из-за внешнеполитических решений. Критики Трампа часто заявляют, что действия американского президента могут нарушить стабильность в мире и подорвать мировой порядок.

"Я считаю, что президент Трамп не пытается нарушить мировой порядок. Он пытается сражаться за него более жестким способом, чем его предшественники. Что касается таких вопросов, как реформы ВТО и НАТО, мы всегда будем на его стороне и поддержим его желание реформировать эти институты", — сказал Хант, отвечая в среду вечером на вопросы парламентариев в комитете палаты представителей по международным делам.

Вместе с тем, отметил министр, Британия все же демонстрирует самостоятельность во внешней политике, в частности, в вопросе отношений с Ираном.

"Но мы всегда демонстрировали нашей внешней политикой, что в вопросах иранской ядерной сделки у нас есть разногласия с американцами. И мы не боимся об этом сказать", — добавил Хант.

Президент США Дональд Трамп объявил в мае, что Вашингтон выходит из соглашения с Ираном по ядерной программе. Он также сообщил о восстановлении всех санкций против Ирана, в том числе вторичных, то есть в отношении других стран, ведущих бизнес с Ираном. США вновь ввели в действие с 7 августа часть санкций против Ирана. Более существенные санкции, которые охватят экспорт нефти, ожидаются с 5 ноября. Вашингтон заявил о цели довести экспорт иранской нефти до нуля и призвал ее покупателей отказаться от таких закупок.

Остальные члены "шестерки" международных посредников (Россия, Британия, Китай, Франция, Германия) выступили против решения США по Ирану. Оставшиеся в ядерной сделке государства занимаются разработкой мер, которые позволят защитить компании от американских санкций за сотрудничество с Ираном.

Так, Великобритания, Германия, Франция, Китай, Россия и Иран по итогам министерской встречи на полях ООН в совместном заявлении сообщили, что ЕС создаст финансовый механизм специального назначения SPV для расчетов с Ираном для обхода санкций США. Работа над этим инструментом еще не завершена.