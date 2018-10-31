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В мире

Украинский чиновник продемонстрировал карту с российским Крымом

(обновлено: 23:30 31.10.2018)
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© РИА Новости / Андрей ИгловПерейти в фотобанкСвернутая в рулон политическая карта Европы. Архивное фотоСвернутая в рулон политическая карта Европы. Архивное фото
© РИА Новости / Андрей Иглов
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МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Глава Государственной службы Украины по безопасности на транспорте Михаил Ноняк проиллюстрировал свое выступление картой с российским Крымом, пишут "Украинские новости".

В среду чиновник присутствовал на заседании круглого стола European Business Assotiation, на котором обсуждались вопросы международных транспортных перевозок. Во время выступления Ноняк продемонстрировал карту, на которой полуостров был обозначен тем же цветом, что и территория России.

Стела Республики Крым на Керченской паромной переправе. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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В Раде предложили "переименовать" Крым
По информации издания, никто из присутствующих в зале не отреагировал на подобную карту.

Российский Крым

На Украине неоднократно возникали скандалы вокруг карт с российским полуостровом.

Так, на прошлой неделе украинские пользователи фейсбука раскритиковали итальянскую карту мира с Крымом в составе России.

Бухта города Балаклавы в Крыму. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Власти украинского города использовали на Дне Европы карту с двумя Крымами
Летом Bloomberg опубликовало карту с "ничейным" полуостровом, выделенным "нейтральным" цветом. После критики со стороны украинского посольства агентство удалило публикацию.

В марте телеканал СТБ показал в эфире шоу "Холостяк" карту страны без Крыма. Позднее СМИ признало "ошибку", обвинив в этом режиссера монтажа.

Крым вновь стал российским регионом после референдума, на котором более 96 процентов жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией. По словам Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

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В мире
Комментарии
8 пользователей оставили 8 комментариев
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Сергей Суворов
что-то стало поднаедать уже новости о "Крым Российский "
Крым в 2014 году официально стал частью России - точка !
22:21
31.10.2018
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Sudoplatov-Pavel-Smersh
Поздно пить Боржоми, когда отвалились почки, хотя Боржоми тоже без газа...
22:22
31.10.2018
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