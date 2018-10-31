МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Глава Государственной службы Украины по безопасности на транспорте Михаил Ноняк проиллюстрировал свое выступление картой с российским Крымом, пишут "Украинские новости".
Під час круглого столу в офісі European Business Assotiation глава Укртрансбезопасності Ноняк показав карту з "російським" Кримом.— Український форпост (@Sergiy_Petrenko) 31 октября 2018 г.
Що характерно. це не німецьке або австрійське видавництво зробило — а український чиновник високого рангу pic.twitter.com/rdFjSIBvjJ
В среду чиновник присутствовал на заседании круглого стола European Business Assotiation, на котором обсуждались вопросы международных транспортных перевозок. Во время выступления Ноняк продемонстрировал карту, на которой полуостров был обозначен тем же цветом, что и территория России.
Российский Крым
На Украине неоднократно возникали скандалы вокруг карт с российским полуостровом.
Так, на прошлой неделе украинские пользователи фейсбука раскритиковали итальянскую карту мира с Крымом в составе России.
В марте телеканал СТБ показал в эфире шоу "Холостяк" карту страны без Крыма. Позднее СМИ признало "ошибку", обвинив в этом режиссера монтажа.
Крым вновь стал российским регионом после референдума, на котором более 96 процентов жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией. По словам Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".