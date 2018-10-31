МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Глава Государственной службы Украины по безопасности на транспорте Михаил Ноняк проиллюстрировал свое выступление картой с российским Крымом, пишут "Украинские новости".

Під час круглого столу в офісі European Business Assotiation глава Укртрансбезопасності Ноняк показав карту з "російським" Кримом.

Що характерно. це не німецьке або австрійське видавництво зробило — а український чиновник високого рангу pic.twitter.com/rdFjSIBvjJ — Український форпост (@Sergiy_Petrenko) 31 октября 2018 г.

В среду чиновник присутствовал на заседании круглого стола European Business Assotiation, на котором обсуждались вопросы международных транспортных перевозок. Во время выступления Ноняк продемонстрировал карту, на которой полуостров был обозначен тем же цветом, что и территория России.

Российский Крым

По информации издания, никто из присутствующих в зале не отреагировал на подобную карту.

На Украине неоднократно возникали скандалы вокруг карт с российским полуостровом.

Так, на прошлой неделе украинские пользователи фейсбука раскритиковали итальянскую карту мира с Крымом в составе России.

Летом Bloomberg опубликовало карту с "ничейным" полуостровом, выделенным "нейтральным" цветом. После критики со стороны украинского посольства агентство удалило публикацию.

В марте телеканал СТБ показал в эфире шоу "Холостяк" карту страны без Крыма. Позднее СМИ признало "ошибку", обвинив в этом режиссера монтажа.

Крым вновь стал российским регионом после референдума, на котором более 96 процентов жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией. По словам Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".