Эксперт рассказал о плачевном состоянии средств ПВО Украины

МОСКВА, 31 окт – РИА Новости. Средства ПВО Украины имеют истекшие сроки испытания, и их эксплуатация представляет серьезную опасность для самолетов, которые следуют через ее воздушное пространство, заявил РИА Новости в среду член Общественного совета при Минобороны РФ, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.

Ранее сообщалось, что в Херсонской области с 1 по 4 ноября пройдут летно-испытательные учения по испытанию управляемых ракет к зенитно-ракетным комплексам, в связи с чем Украина закроет воздушное пространство над Черным морем.

"Украина закрывает небо над Черным морем в связи с испытаниями зенитных ракет. Эти учения – опасная провокационная ситуация, потому что средства ПВО Украины имеют истекшие сроки испытания, они не модернизируются. Результатом таких учений могут быть сбитые самолеты. Закрытие неба над Черным морем – провокационный шаг, потому что там проходит западная граница воздушного пространства России. Украина опасна, их ПВО сбили во время учений ТУ-154 над Черным морем, также они сбили малазийский "Боинг". Подобные испытания представляют риск для самолетов, которые следуют в воздушном пространстве Украины",- сказал Коротченко.

Самолет Ту-154М авиакомпании "Сибирь", выполнявший рейс из Тель-Авива в Новосибирск, потерпел крушение над Черным морем 4 октября 2004 года примерно в 280 километрах от Новороссийска. Согласно заключению Межгосударственного авиационного комитета, самолёт был сбит украинской зенитной ракетой С-200, запущенной в ходе проводившихся на Крымском полуострове военных учений.

Малайзийский Boeing 777, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Киев обвинил в катастрофе ополченцев в Донбассе, те заявили, что не располагают средствами, которые позволили бы сбить воздушное судно на такой высоте. Минобороны РФ рассекретило данные, согласно которым сбившая самолет ракета в 1986 году была отправлена в воинскую часть Украинской ССР, а после отправки на Украину ракета в Россию не вывозилась. При этом ракетный полк, на вооружении которого стояла сбившая Boeing MH17 ракета "Бук", неоднократно привлекался к операции украинских силовиков в Донецкой и Луганской областях.