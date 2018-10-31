Во Франции заявили, что заключение соглашения по Brexit зависит от Лондона

ПАРИЖ, 31 окт — РИА Новости, Людмила Орищенко. Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан, комментируя возможность заключения соглашения по Brexit, отметил, что в данной ситуации следующий шаг должна сделать Великобритания.

"Мы хотим принять это соглашение… Готово 90% договора о выходе (Великобритании из ЕС), но среди прочего остаётся неурегулированный вопрос физической границы между Ирландией и Северной Ирландией. И мы не хотели бы возврата к жестким границам", — сказал Ле Дриан на брифинге по итогам встречи с министром иностранных дел и торговли Ирландии Саймоном Ковени.

Глава МИД Франции напомнил, что государства-члены Евросоюза подтвердили мандат главного переговорщика ЕС по Brexit Мишеля Барнье.

"Необходимо продолжать (переговоры), чтобы заключить соглашение и затем начать переходный период. Есть срочность в этом вопросе. Но если использовать футбольные термины — мяч на британской стороне", — отметил Ле Дриан.

Он полагает, что сейчас наступил момент истины на переговорах.

"Необходимо, чтобы мы получили гарантии от Великобритании, подтверждающие обязательства, которые были взяты в декабре 2017-го и марте 2018 года о неустановлении физической границы между Ирландией и Северной Ирландией", — подчеркнул министр.

Великобритания покинет ЕС 29 марта 2019 года. Решение о выходе страны из Евросоюза британцы приняли на референдуме в 2016 году 52% голосов против 48. На данный момент переговоры с ЕС по Brexit зашли в тупик, что грозит выходом Соединенного Королевства из Евросоюза без соглашения, экономическими проблемами, а также введением виз. Главным камнем преткновения на переговорах между ЕС и Великобританией, которые ведутся уже 19 месяцев, остается ирландская граница. Сторонам надлежит договориться, как обеспечить выполнение условий Белфастского соглашения от 1998 года и не допустить появления реальной границы между Северной Ирландией и Республикой Ирландия после Brexit, не нарушив при этом целостность Соединенного Королевства. В настоящее время Северная Ирландия и Республика Ирландия не разделены пограничной инфраструктурой, однако выход Британии из ЕС подразумевает учреждение пограничного контроля, так как Соединенное Королевство покидает и Евросоюз, и таможенный союз ЕС. Для ЕС приемлем вариант сохранения членства Северной Ирландии в таможенном союзе и отсутствие границы. Великобритания же считает, что ее регион не может автономно оставаться членом общего таможенного пространства и не быть закрытым границей. Обсуждение этой проблемы продолжалось во время всего переговорного периода, но решение так и не было найдено.