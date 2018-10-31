В НАТО заявили о готовности к диалогу по ДРСМД

БРЮССЕЛЬ, 31 окт – РИА Новости. НАТО готова продолжать диалог с РФ по вопросу договора РСМД, но также готова принимать эффективные меры для обеспечения безопасности всех союзников, говорится в заявлении альянса по итогам Совета Россия-НАТО в Брюсселе в среду.

"И хотя мы готовы продолжать диалог по этому вопросу с Россией, мы, как альянс, также привержены принятию эффективных мер по дальнейшему обеспечению безопасности всех союзников", — цитирует альянс слова генсека Йенса Столтенберга на совете, где обсуждалась проблематика РСМД.