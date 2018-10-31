Болтон обвинил Китай в копировании российских вооружений

ВАШИНГТОН, 31 окт – РИА Новости. Китай в ходе военно-технического сотрудничества с РФ ворует российскую интеллектуальную собственность и скоро начнет продавать свои системы вооружения, считает советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон.

"Россия продает передовые системы вооружения, а Китай пока их покупает. Хотя я абсолютно уверен, что Китай делает с российской продукцией то же самое, что делает в отношении многих американских продуктов – они воруют интеллектуальную собственность, копируют (продукцию), повторяют. И очень скоро они начнут продавать такие же системы вооружений, но по меньшей цене, чем Россия", — заявил Болтон, выступая в Обществе Александра Гамильтона в Вашингтоне.

Общество Александра Гамильтона – независимая некоммерческая членская организация, занимающаяся конструктивным обсуждением основных принципов политики в области внешней, экономической и национальной безопасности.