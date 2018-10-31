Болтон рассказал, почему США не будут останавливать экспорт нефти из Ирана

США ХОТЯТ ОСТАНОВИТЬ ЭКСПОРТ НЕФТИ ИЗ ИРАНА, НО НЕ БУДУТ ВРЕДИТЬ СВОИМ ДРУЗЬЯМ И СОЮЗНИКАМ, КОТОРЫЕ ЗАВИСЯТ ОТ ЭТИХ ПОСТАВОК — БОЛТОН

РИА НОВОСТИ