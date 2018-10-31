Украина закроет небо над Черным морем для испытания ракет под Херсоном

КИЕВ, 31 окт – РИА Новости. Испытания управляемых ракет начнутся в Херсонской области 1 ноября, воздушное пространство над Черным морем будет закрыто, заявил в среду предстатель командования воздушных сил ВС Украины Дмитрий Струтинский.

"Завтра начнутся летно-испытательные учения в Херсонской области по испытанию управляемых ракет к зенитно-ракетным комплексам", — приводи его слова информагентство " Украинские новости ".

По словам Струтинского, в связи с ракетными стрельбами воздушное пространство над Черным морем будет закрыто с 1 по 4 ноября.

Подобные учения с ракетными стрельбами Украины уже проводила в предыдущие годы. Так, в 2017 году Украина провела в одностороннем порядке ракетные стрельбы 1 и 2 декабря в суверенном воздушном пространстве РФ над акваторией Черного моря в районе Крыма. В связи с проведением стрельб воздушные зоны над данными территориями были объявлены Киевом опасными для полетов. Позже украинская сторона, уже без объяснения причин, установила новые опасные зоны — над нейтральными водами Черного моря и частично над черноморскими территориальными водами РФ к юго-западу и юго-востоку от полуострова Крым.

Росавиация отмечала, что Украина не согласовала свои действия с авиационными властями РФ, и потребовала от украинской стороны незамедлительной отмены выпущенных уведомлений. При этом ведомство подчеркивало, что полетам над Крымом ничего не угрожает, воздушное пространство над полуостровом закрыто не будет, безопасность полетов российских авиакомпаний гарантирована.