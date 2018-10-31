Стали известны основные темы прошедшего Совета Россия-НАТО

БРЮССЕЛЬ, 31 окт – РИА Новости. РФ и НАТО обсудили на совете в среду в Брюсселе ситуацию на Украине, Афганистан, гибридные вызовы, вопросы транспарентности в военной сфере и снижения рисков, а также проинформировали друг друга по крупным учениям, говорится в заявлении альянса по итогам встречи.

"Совет Россия-НАТО, объединяющий 29 стран НАТО и Россию, провел заседание в Брюсселе в среду. Послы провели открытый обмен мнениями по нескольким темам, включая ситуацию в Украине и вокруг нее, вопросы, связанные с военной деятельностью, взаимной транспарентностью и уменьшением риска, Афганистаном, гибридным вызовами", — сообщила пресс-служба альянса.

"В духе транспарентности Россия и НАТО провели брифинги по основным учениям. НАТО проинформировала о текущих учениях Trident Juncture 2018, а Россия провела брифинг по учениям "Восток 2018". Для информирования участников дискуссии по Афганистану старший гражданский представитель НАТО посол Корнелиус Циммерман провел брифинг по Афганистану", — указывается в сообщении.