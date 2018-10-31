В Ирландии считают возможным заключение соглашения по Brexit в ноябре

ПАРИЖ, 31 окт – РИА Новости. Министр иностранных дел и торговли Ирландии Симон Ковни считает возможным заключение соглашения по Brexit в ноябре, но подчеркивает, что стороны должны опираться на принятые обязательства.

"Я встретился с (министром Великобритании по Brexit) Домиником Раабом вчера вечером и (главой МИД Британии —ред.) Джереми Хантом сегодня утром. У нас был долгий и открытый разговор. Я думаю, что возможно заключить соглашение в ноябре", — сказал Ковни на пресс-конференции по итогам встречи с главой МИД Франции Жаном-Ивом Ле Дрианом в Париже.

Вместе с тем ирландский министр отметил, что работа по соглашению должна основываться на работе двух команд и тех обязательствах, которые были взяты ранее во время переговоров.

Великобритания покинет ЕС 29 марта 2019 года. Решение о выходе страны из Евросоюза британцы приняли на референдуме в 2016 году 52 процентами голосов против 48. На данный момент переговоры с ЕС по Brexit зашли в тупик, что грозит выходом Соединенного Королевства из Евросоюза без соглашения, экономическими проблемами, а также введением виз.

Главным "камнем преткновения" на переговорах между ЕС и Великобританией, которые ведутся уже 19 месяцев, остается ирландская граница. Сторонам надлежит договориться, как обеспечить выполнение условий Белфастского соглашения от 1998 года и не допустить появления реальной границы между Северной Ирландией и Республикой Ирландия после Brexit, не нарушив при этом целостность Соединенного Королевства.

В настоящее время Северная Ирландия и Республика Ирландия не разделены пограничной инфраструктурой, однако выход Британии из ЕС подразумевает учреждение пограничного контроля, так как Соединенное Королевство покидает и Евросоюз, и таможенный союз ЕС. Для ЕС приемлем вариант сохранения членства Северной Ирландии в таможенном союзе и отсутствие границы. Великобритания же считает, что ее регион не может автономно оставаться членом общего таможенного пространства и не быть "закрытым" границей. Обсуждение этой проблемы продолжалось во время всего переговорного периода, но решение так и не было найдено.