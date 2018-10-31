В Брюсселе завершилось заседание Совета Россия-НАТО

БРЮССЕЛЬ, 31 окт — РИА Новости. Заседание Совета Россия-НАТО, второе в этом году, завершилось в Брюсселе, переговоры шли почти четыре часа, сообщил в среду журналистам осведомленный источник.

"Заседание совета закончилось", — сказал собеседник, не предоставив никаких подробностей.

По завершении ожидается заявления альянса.

Заседание Совета Россия-НАТО на уровне послов прошло на фоне заявленного Вашингтоном намерения выйти из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), союзники проводили в последние дни внутренние консультации по этой теме, призывая РФ проявить транспарентность во избежание новой гонки вооружений.