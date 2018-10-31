У США по-прежнему много вопросов по делу Хашукджи, заявил Помпео

ВАШИНГТОН, 31 окт – РИА Новости. Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что у США пока много "вопросов без ответа" по поводу убийства саудовского журналиста Джамаля Хашукджи в консульстве Саудовской Аравии в Турции.

"Послушайте, гибель Джамаля Хашукджи — это трагедия. Это ужасная вещь, которая произошла. Убийство Джамаля Хашукджи в консульстве в Турции – попрание всех международных норм. Это совершенно очевидно. То, что мы просим от Саудовской Аравии и Турции – это помочь добраться до фактов, поскольку там по-прежнему много вопросов без ответа. Мы очень аккуратно работаем, чтобы американцам стали известны факты. Мы не хотим полагаться на других. Мы должны полагаться на факты", — сказал Помпео.

Он отметил, что у США и Саудовской Аравии долгое стратегическое партнерство в области торговли и военного взаимодействия, обрывать которое не хотелось бы. Однако, по его словам, США должны быть уверены, что все ответственные за убийство понесут наказание.

Саудовский журналист Джамаль Хашукджи, который работал обозревателем американской газеты Washington Post и с 2017 года проживал в США, пропал в Турции 2 октября после того, как вошел в здание генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле. Государственные СМИ Эр-Рияда в ночь на 20 октября сообщили, что Хашукджи мертв. Отмечалось, что к его гибели привела ссора с сотрудниками консульства. Турецкая сторона настаивает, что убийство журналиста – спланированная акция. В рамках расследования убийства задержали 18 человек.

В начале прошлой недели президент США Дональд Трамп заявил, что США требуют, чтобы Саудовская Аравия предоставила факты об убийстве журналиста в течение не более чем двух дней.