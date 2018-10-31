Китайские спасатели подняли упавший в реку Янцзы городской автобус

Автобус упал в реку в китайском Чунцине после ДТП. Архивное фото

Автобус упал в реку в китайском Чунцине после ДТП. Архивное фото

ПЕКИН, 31 окт – РИА Новости. Китайские спасатели в пятницу вечером подняли на поверхность городской автобус, который после столкновения упал с моста в реку, сообщает агентство Синьхуа.

ЧП произошло в минувшее воскресенье около 10.00 по местному времени (05.00 мск) в районе Ваньчжоу на мосту над рекой Янцзы. Автобус неожиданно пересёк разделительную полосу, столкнувшись с ехавшим по встречному движению легковым автомобилем, снес ограждение моста и упал в реку.

По предварительным данным следствия, в автобусе находились 15 человек. На данный момент найдены тела девяти человек.

По данным агентства, в среду около 23.30 (17.30 мск) спасателям удалось вытащить автобус из воды с помощью плавучего крана.

В скором времени спасатели приступят к осмотру автобуса для поиска жертв аварии.