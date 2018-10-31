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В мире

В русскоязычной общине Литвы отметили важность изучения русской культуры

(обновлено: 19:57 31.10.2018)
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© РИА Новости / Надежда КульбинеПерейти в фотобанкВильнюс. Архивное фотоВильнюс. Архивное фото
© РИА Новости / Надежда Кульбине
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МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Русскоязычная община Литвы считает важным поощрять образовательные программы и говорить в прибалтийской стране о русской культуре, заявила РИА Новости председатель Ассоциации учителей русских школ Литвы Элла Канайте.

Президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании VI Всемирного конгресса соотечественников, проживающих за рубежом. 31 октября 2018
© РИА Новости / Максим Блинов
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Канайте в кулуарах VI Всемирного конгресса соотечественников, проживающих за рубежом, рассказала, что в Литве сохраняется сложное отношение ко всем начинаниям, касающимся контактов русскоязычной диаспоры с Россией.

"Учитывая официальную политику литовских властей, конечно, сложное отношение: когда, например, официально заявляют, что русские школы являются пятой колонной. По конституции русский язык у нас не имеет никакого статуса", — сказала Канайте.

Министр культуры РФ Владимир Мединский. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Гальперин
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"Что мы ждем от конгресса? Соотечественники должны понять одну истину, что мы не можем все время просить у России, а мы должны быть в партнерских отношениях. Да, мы не можем помочь себе финансово, но мы можем говорить об имидже России, о русской культуре. Поэтому очень хорошо, что прозвучали мысли, что надо поощрять многие программы образовательные, молодежное крыло. Надо расширять кругозор наших ребят в плане программы "Здравствуй, Россия. Завтра вот будем говорить (на конгрессе) о программе поступления ребят. Это тоже государственная российская программа по поддержке соотечественников. А такие конгрессы важны и необходимы, потому что если есть предложения, то можно многое", — добавила она.

Участница московского конгресса отметила, что "важно было услышать много интересных вещей", в том числе, например, выступление главного редактора МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргариты Симоньян.

Украинский флаг. Архивное фото
© AFP 2018 / Yuri Cortez
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"Потому что нам это близко — та ситуация, которая сложилась с прессой: у нас запрещают и ограничивают вещание российских каналов: Второй канал уже больше года под запретом, хотя это у нас кабельный канал — то, за что мы платим. Уже под запретом Первый канал, потом ТВЦ. А мы хотим доказать: вот я, например, гражданка Литвы, живу в Литве, корни мои и моих родных уходят чуть ли не в XVI-XVII века, что мы не являемся для своей страны каким-то злом, угрозой. Мы просто хотим сохранить свои корни, свою идентичность, свой менталитет, свою культуру, свой язык. При этом прекрасно понимая, что мы граждане Литвы, и мы должны прекрасно владеть своим государственным языком", — сказала Элла Канайте.

В этом плане, по ее словам, Россия для русскоязычных соотечественников "важна в большей степени как поддержка в моральном плане".

Министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Геннадий Зубко. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Полинчак
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"Мы благодарны России за все те программы, которые реализуются для молодежи — по поступлению, социальные — для ветеранов войны. Но нам хочется, чтобы на Россию смотрели нормально, открытыми глазами. К примеру, буквально несколько дней назад была передача на литовском телеканале, и там были ребята литовские, их обвиняли в том, что они выехали в Россию. Но молодой человек — литовец, как принято говорить сейчас, представитель титульной нации, он сказал: "А почему я должен получать информацию только из одного источника — из вашего? О том, что в Москве чуть ли не медведи ходят по улицам? Я хочу сам в этом убедиться, если это так", — добавила она.

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