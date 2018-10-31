Лукашенко упрекнул Запад в лицемерии по отношению к постсоветским странам

МИНСК, 31 окт — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что видит проявления лицемерия в выстраивании Западом политики по отношению к постсоветским странам, включая Белоруссию и РФ.

"Нам нужны нормальные торгово-экономические отношения с Европой. Мы стремимся к тому, чтобы ЕС стал одной из опор внешней торговли Беларуси, сопоставимой с Россией и ЕАЭС… Интенсивное кредитно-инвестиционное сотрудничество, содействие дальнейшей модернизации нашего АПК, промышленного комплекса — вот, что нужно для укрепления суверенитета и независимости, а не просто разговоры на эту тему, и самое главное — без лицемерия", — заявил Лукашенко в среду в Минске на встрече основной группы Мюнхенской конференции по безопасности.

Он заявил, что видит и знает "истинное отношение к постсоветским республикам". "Некоторые сильные политики на Западе говорят: ни в коем случае нельзя делать в Беларуси какие-то радикальные шаги на пользу Беларуси… надо от них требовать это и это по списку,… а давать по минимуму. На самом деле вы говорите одно, а делаете другое. Такое лицемерие сейчас в политике неприемлемо. Какой же реакции вы тогда от нас ждете?" — продолжил Лукашенко.

Он возмутился ситуацией, что от Минска "требуют всего — от политики до экономики, свободы транзита". "Требуете, чтобы мы пропустили товары в Россию, которые запрещены Россией, которые попали под эмбарго, — а у нас (с РФ — ред.) единое пространство, Союзное государство… А в то же время нас (белорусские товары — ред.) на порог не пускаете в Европу, это как называется? Я не говорю, меня не пускаете в Европу. Ничего, я обойдусь… Вы же наши товары даже видеть не хотите там", — пояснил Лукашенко.

Он заявил, что Минск делает многое для ЕС в сфере безопасности, а также в сфере надежного транзита грузов и энергоносителей. По словам Лукашенко, Белоруссия стала надежным коридором для движения в направлении Запад-Восток товаров, услуг, капитала, рабочей силы. "Назовите хоть один случай и предъявите нам претензии, что мы плохо исполняем свои обязанности транзитного государства — ни одной. Мы никогда не создавали этих проблем для западных партнеров и не создадим их", — констатировал президент. Он также добавил, что Минск не претендует на членство в ЕС и "идет к европейцам отнюдь не с протянутой рукой". "Нам всегда есть, что предложить партнерам", — подчеркнул белорусский лидер.

Мюнхенская конференция была основана в 1963 году как "заседание представителей оборонных ведомств" стран-членов НАТО. Сейчас это международный дискуссионный форум, собирающий политиков, дипломатов, военных, бизнесменов, научных и общественных деятелей из более чем 40 стран мира. Конференция проходит ежегодно проходит в гостинице Bayerischer Hof. В Мюнхене не подписывают коммюнике и соглашений, при этом конференция является важным и относительно нейтральным местом встреч и обсуждений для политиков и дипломатов мирового уровня.