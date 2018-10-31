Второй караван мигрантов вышел в сторону США из Сальвадора

МЕХИКО, 31 окт – РИА Новости. Второй караван мигрантов из Сальвадора направился в среду в сторону США из столицы центральноамериканской страны.

Как сообщает портал Excelsior , он состоит примерно из 300 человек, в числе которых дети и женщины. По пути к ним должна присоединиться еще одна группа мигрантов примерно такой же численности.

Первый караван сальвадорцев начал свое движение в сторону США в воскресенье. Они идут пешком из столицы страны сначала до города Ла-Ачадура на границе с Гватемалой, а затем до Мексики, чтобы перейти границу и направиться к США. Своими основными мотивами участники каравана называют стремление убежать от насилия в центральноамериканской стране и обеспечить себе лучшую жизнь.

По территории Мексики сейчас в США уже идет караван мигрантов из Гондураса. По последним данным мексиканских властей, в караване находятся чуть более 3,6 тысячи человек. Еще порядка 1,75 тысячи мигрантов попросили о предоставлении им убежища на территории Мексики. При этом еще некоторое число мигрантов остановлено на границе Гватемалы и Мексики.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что в караване, направляющемся к южной границе Соединенных Штатов, якобы находятся преступники и неизвестные жители Ближнего Востока. Он предупредил пограничников и военных, что это чрезвычайная ситуация национального масштаба. Чтобы предотвратить проникновение мигрантов на территорию США, власти уже распорядились направить около 800 военных в помощь пограничникам.