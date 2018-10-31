Лукашенко раскритиковал все переговорные форматы по Донбассу

МИНСК, 31 окт — РИА Новости. Предложенные переговорные форматы по урегулированию ситуации в Донбассе не справляется с задачей остановить конфликт, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в среду в Минске.

"На данный момент мы вынуждены констатировать, что с задачей прекратить противоборство на юго-востоке Украины никто не справляется. Ни "нормандская четверка"(РФ, Франция, ФРГ, Украина — ред.), ни трехсторонняя контактная группа ОБСЕ, ни Специальная мониторинговая мисссия ОБСЕ на Украине, ни формат Волкер-Сурков… Никто не может договориться о стабильном прекращении огня и отводе войск на Донбассе", — заявил Лукашенко в среду в Минске, выступая на открытии встречи основной группы Мюнхенской конференции по безопасности.

Он отметил, что прошло более трех лет после приятия согласованных "нормандской четверкой" минских соглашений, однако полностью ни один из их пунктов так и не реализован. "Хотя это не значит, что соглашения плохие. Их безальтернативность как единственного пути украинского урегулирования признается и в России, и в Европе, и в США", — подчеркнул белорусский президент.

Лукашенко добавил, что "решение украинского конфликта – сегодня ключевой вопрос безопасности в Европе" и без его урегулирования мир на континенте будет находиться под угрозой. Белорусский президент подчеркнул, что "это — тест на нашу способность что-либо решать и сохранить наш общий дом — Европу".

Проблема урегулирования украинского кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности, в "нормандском формате", а также в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.