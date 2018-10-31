Афганский политик призвал Россию "вмешаться" в выборы президента страны

ДОХА, 31 окт – РИА Новости, Юлия Троицкая. Представитель Исламской партии Афганистана Аталла Вахидяр считает необходимым усиление роли России в Афганистане, особенно перед проведением президентских выборов, для прихода к власти в стране менее проамериканского кандидата, сообщил он РИА Новости в кулуарах конференции по экономическому развитию Ближнего Востока.

"Сейчас наиболее подходящий момент для России активизировать свое присутствие в Афганистане, все афганские силы готовы приветствовать усиление роли России в стране в противовес американскому влиянию. Это особенно важно в нынешний промежуточный период, когда через семь месяцев в Афганистане пройдут президентские выборы, чтобы способствовать приходу к власти менее проамериканского кандидата. Россию обвиняют, что она якобы вмешивалась в выборы президента США, может, ей имеет смысл рассмотреть идею своего рода вмешательства в афганские выборы", — сказал Вахидяр.

По его словам, он несколько раз встречался с российскими представителями, чтобы убедить их активнее действовать на афганском направлении, поскольку для этого сложились подходящие условия.

"Россия и Афганистан — соседи, в то время как Америка находится далеко, поэтому происходящее в Афганистане оказывает влияние и на Россию", — добавил Вахидяр.

Президентские выборы в Афганистане пройдут 20 апреля 2019 года.

Президент в Афганистане избирается на основе всеобщего, тайного и прямого голосования сроком на 5 лет. Может быть переизбран на второй срок. Действующий президент Мохаммад Ашраф Гани был избран 14 июня 2014 года, в должность вступил 29 сентября 2014 года.